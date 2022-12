Marocco, Regragui fa arrabbiare la Fiorentina

23-12-2022 11:44

Fonte: ANP via Getty Images

Dopo l’accoglienza regale ricevuta al ritorno in patria dopo l’impresa dell’ingresso tra le prime quattro del Mondiale, alla presenza addirittura di Re Mohammed VI, del principe ereditario Moulay El Hassan e del fratello Moulay Rachid, il ct del Marocco Walid Regragui si è soffermato a parlare dei propri gioielli ammirati in Qatar.

Il ct dei Leoni dell’Atlante ha tutta l’intenzione di restare al proprio posto per provare a vincere la Coppa d’Africa, che il Marocco ha conquistato solo nel 1976.

Per farcela, però, Regragui si aspetta che buona parte della propria rosa raggiunga Hakimi, Mazraoui e Ziyech, gli unici al momento a giocare in grandi club.

Ecco così arrivare un messaggio molto chiaro per il futuro di Sofyan Amrabat, tra i migliori giocatori dell’intero Mondiale.

Secondo il ct marocchino l’ex centrocampista del Verona è “sprecato” alla Fiorentina: “Con tutto il rispetto per la Fiorentina, Amrabat deve giocare in uno dei top 10 club del mondo – le parole di Regragui – Amallah o Ounahi troveranno sicuramente club migliori, lo stesso per Ziyech che ha dimostrato cosa può fare merita di essere titolare nel Chelsea”.