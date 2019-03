Marotta e quella speranza su Icardi

L'amministratore delegato area Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dal derby contro il Milan.

Per i nerazzurri il momento è molto delicato dopo l'eliminazione dall'Europa League e il caso Icardi ancora lontano dal trovare una soluzione: “L’eliminazione ha lasciato una grande amarezza in tutti, tifosi, società e giocatori. Ci mancavano tanti giocatori, ma non mi piace cavalcare la cultura dell’alibi” le parole dell'ex dirigente della Juventus.

Marotta è criptico su Icardi: "Non vorrei parlare di questo tema in questo contesto. Icardi è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti, un ottimo giocatore di conseguenza aspettiamo che il caso si risolva. Se ce lo aspettavamo allo stadio? Questo è relativo. Tutte le componenti sono disponibili a risolvere il problema, ci vuole un’attenzione particolare da parte di tutti. C’è sempre la speranza che è quella di ritrovare un giocatore importante che ha dato molto a questa maglia. Ci sono delle regole e delle decisioni prese che sicuramente porteremo avanti".



SPORTAL.IT | 17-03-2019 21:15