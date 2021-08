Marotta: "Lautaro resta, per Lukaku nulla da fare"

Poco prima del debutto in campionato tocca a Beppe Marotta fare il punto sul mercato dell’Inter, tra la cessione di Lukaku, il rinnovo di Lautaro Martinez e l’acquisto di un altro attaccante.

Marotta, intervistato da ‘DAZN’, ribadisce come sia stato Lukaku a chiedere di lasciare l’Inter per tornare al Chelsea. “Davanti a una decisione così esplicita di un giocatore di andare via non c’è società che possa resistere. La sua cessione è poi diventata l’opportunità di mettere in sicurezza la gestione finanziaria di questa stagione”

Discorso opposto invece per quanto riguarda Lautaro Martinez, che nonostante le offerte ha deciso di restare in nerazzurro. “Fa parte di quella categoria di calciatori che esplicitamente ha voluto rimanere pur avendo avuto offerte. Lautaro ha detto ‘sto all’Inter’, siamo orgogliosi e c’è voglia di migliorarsi”.

Il calciomercato in entrata dell’Inter infatti non si è chiuso con gli acquisti di Dzeko e Dumfries, dato che la società è alla ricerca di un ultimo colpo. “Stiamo cercando un altro attaccante, compatibilmente con quello che il mercato offre e con la disponibilità economica che abbiamo. Siamo sicuri che faremo la scelta migliore”.

