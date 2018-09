Marotta rompe con la Juventus, spunta un'ipotesi clamorosa

Per tradizione la Juventus è una società che non lascia filtrare segnali di nervosismo e tensione, né all’interno del corpo tecnico, né in quello dirigenziale. Certo, nella lunga e gloriosa storia del club bianconero ci sono state anche delle eccezioni, ma si può dire che durante le lunghe fasi vincenti eventuali malumori sono stati coperti a dovere. È andato così pure questa volta, perché la separazione tra il club bianconero e Giuseppe Marotta, resa nota dallo stesso dirigente varesino al termine della partita contro il Napoli (ma già in circolo dalla mattinata…) è stata sapientemente mascherata da ambo le parti fino a quando non è stato deciso di renderla pubblica.

Non è da tutti, anche se forse all’interno della società e pure dell’universo tifoso la scelta di far “deflagrare la bomba” in una giornata così, dopo una vittoria così importante peraltro coincisa con la miglior prestazione di Cristiano Ronaldo, non è andata troppo giù. Che si sia trattato di un dispetto? Improbabile, anche se il tentativo delle due parti di far passare il divorzio come una semplice fine di un ciclo sembra, questo sì, destinato a fallire. Stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa, infatti, il malumore covava da tempo. ‘Il Corriere di Torino’ racconta come da mesi il presidente Agnelli e Marotta non fossero più in sintonia, su vari aspetti, dallo staff medico fino alla gestione sportivo-societaria del club. Facile pensare che Marotta, che oltre che uomo-mercato era anche “contabile” della Juventus in quanto amministratore delegato, si fosse opposto all’affare Ronaldo, che ha sì moltiplicato gli introiti del club, ma che resta comunque un’operazione dispendiosa e inedita per la storia della società.

Dall’interno della società, però, tale ipotesi viene smentita con forza, proprio come Marotta ha dichiarato di non essere interessato a intraprendere la carriera federale in vista delle imminenti elezioni. Il mistero resta fitto, quindi, e si infittisce ancora di più se si parla del prossimo futuro dell’esperto dirigente. Marotta ha infatti chiesto tempo a chi chiedeva lumi sugli sviluppi della sua carriera, ma sembra certo che la Juventus non si opporrà ad un eventuale approdo dell’ad e dg uscente in un’altra società. I corteggiamenti sarebbero già in atto, da parte della Roma e soprattutto dello stesso Napoli. 'Il Corriere della Sera' riporta di un primo contatto già avvenuto proprio sabato in un ristorante di Galleria Subalpina tra i dirigenti del club di De Laurentiis e Marotta, cui hanno fatto seguito nuovi contatti in città e allo stadio.

