Marotta: "Sanchez? Solo uno sfogo"

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha minimizzato il messaggio social di alcuni giorni fa di Alexis Sanchez, furioso per non essere sceso in campo nell’ultima giornata di campionato: “È un giocatore che vorrebbe giocare sempre, quello che apparentemente è un sentimento di protesta bisogna trasformarlo in un grande attaccamento. Quando un giocatore si arrabbia perché non gioca, evidentemente è un giocatore che ha a cuore le sorti della squadra”.

“Lo conosciamo bene e sappiamo che è l’istinto che porta a dire certe cose. e quindi continueremo con lui fino a quando lui non la penserà diversamente”, ha detto a margine del Festival dello Sport di Trento.

OMNISPORT | 09-10-2021 10:14