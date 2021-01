Marotta spegne il mercato Inter: "Non possiamo fare investimenti"

Tra voci sulla società e campo, l’Inter sfida la Juventus alla ricerca di punti preziosi per potersi rilanciare. L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato a ‘Sky Sport’ il momento societario: “Io posso tranquillizzare tutti in questa sede, l’Inter andrà avanti con la continuità, io rappresento il management e posso tranquillizzare i giocatori e i dipendenti. La società sta valutando delle opzioni ma dipende da loro ed è normale. Sono coscienti di valutare cosa è, cosa è stata e cosa sarà l’Inter. È giusto che agiscano nel migliore dei modi”.

Il mercato, comunque, non sarà certamente fatto di grossi investimenti, come ha spiegato lo stesso Marotta, dando anche un aggiornamento su Eriksen: “Non possiamo fare investimenti, quindi non c’è da aspettarsi nulla di importante. Questo gruppo va rispettato per ciò che ha fatto. C’è probabilità si possa andare avanti. Eriksen? Ausilio sta lavorando, quando ci sarà qualcosa di concreto saremo i primi ad informare”.

OMNISPORT | 17-01-2021 21:02