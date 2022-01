Marquez: "E' importante capire di non essere invincibili"

09-01-2022 16:28

Il futuro di Marc Marquez è ancora da decifrare. Lo spagnolo a breve saprà se potrà essere in pista in Qatar per il via del Mondiale 2022. Al momento però, la sua presenza per i primi test della MotoGp (5 febbraio) è in bilico.

Una carriera straordinaria quella di Marquez, che però dopo l’infortunio alla spalla nel 2019 ha preso una piega diversa e ha dato una consapevolezza al pilota Honda: “È importante capire che non si possono vincere tutte le gare – ha dichiarato lo spagnolo otto volte campione del mondo -. A 17 o 18 anni pensi di riuscire a dominare sempre. Ma è impossibile farcela ogni domenica. Il miglior consiglio è probabilmente quello di dimenticare completamente i social network durante le situazioni difficili o nel corso di un weekend complicato”.

Di sicuro sarà presente il fratello più piccolo al via della nuova stagione di MotoGP: “Viviamo insieme – prosegue Marc Marquez – e sarà così finché non avremo una fidanzata con cui trasferirci. Comunque in generale, quando siamo reduci da una gara, Alex e io analizziamo il weekend e il risultato. Poi, però, dal lunedì alla domenica successiva niente più motori tra gli argomenti delle nostre conversazioni”.

OMNISPORT