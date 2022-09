Marquez in pista a Misano per i test

06-09-2022 11:07

È in corso questa mattina, la prima delle due giornate di test a Misano, con tutti i team presenti: si gira fino alle ore 18.

La notizia senza dubbio più importante è quella reativa al ritorno in sella di Marquez dopo il quarto intervento all’omero destro, a 100 giorni esatti dalla sua ultima gara al Mugello: la prima uscita per valurare le condizioni del braccio è andata bene ed è avvenuta alle 9.45.

Ovviamente nel paddock del pilota iberico, c’era tutto il management della Honda che ha valutato e commentato la prima uscita di Marc Marquez: Tetsuhiro Kuwata, Alberto Puig, Shinichi Kokubu e Shinya Wakabayashi ovvero i massimi vertici della HRC.

Marc è subito apparso in ottima condizione psicologica e in discreta forma fisica: dopo circa un’ora di test, Marc Marquez ha fatto registrare il sesto miglior tempo. Dopo una breve pausa, lo spagnolo è tornato in pista per il secondo run, un chiaro e inequivocabile segno che evidentemente la prima uscita ha dato buoni segnali.

Per l’otto volte campione del mondo un ritorno in pista positivo. Difficile dire quando tornerà in gara, ma le premesse per accelerare i tempi ci sono tutte. Due sinora le uscite in pista di Marc Marquez (Honda), ognuna di sei giri. Lo spagnolo è attualmente sedicesimo in 1’32.848.

Le prove della MotoGP sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, proseguiranno fino alle 13 e poi, nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.