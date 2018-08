Marquez va a farsi benedire dal Papa

Mercoledì 5 settembre, nella settimana che apre il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, una delegazione della MotoGp visiterà il Vaticano e sarà accolta da Papa Francesco. È la prima volta che il campionato del mondo sarà ospite del Pontefice che accoglierà alcuni piloti, team manager e Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna. Un evento organizzato con il grande apporto della Federazione Motociclistica Italiana e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Ad accompagnare la delegazione ci saranno infatti Giovanni Malagò, presidente del CONI, Carlo Mornati, segretario generale del CONI e Giovanni Copioli, presidente FMI, cariche istituzionali che hanno lavorato per rendere possibile questo storico passo.

Incontreranno il Santo Padre Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) con il team principal Davide Brivio, Danilo Petrucci e Jack Miller e il team manager Alma Pramac Racing, Francesco Guidotti. Saranno presenti anche Marc Marquez (Repsol Honda), campione del mondo in carica, e il collega di box Dani Pedrosa. Con loro Paolo Simoncelli, padre dello sfortunato Marco e team manager della formazione Sic58 Squadra Corse. Durante l’incontro i piloti doneranno al Papa i loro caschi e riceveranno la benedizione.

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso in un’intervista ad As ha confrontato i due piloti più titolati della MotoGp, Valentino Rossi e Marc Marquez, quindici Mondiali complessivi in bacheca.

“Non ho corso contro Valentino quando vinceva costantemente e non posso dire che Marquez sia il più forte. Poi è sbagliato fare confronti in epoche diverse. Marc al momento è il più completo, ma non ho vissuto il miglior Rossi e non posso giudicare”.

DesmoDovi non si sente più sotto l’ombra di Valentino in Italia: “Valentino è Valentino e sarà sempre così giustamente, ma ora è diverso, ho vinto l’amore e il rispetto della gente in Italia. Ora le persone mi vedono con occhi diversi e questa per me è una grande vittoria a livello personale, non sportiva”.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 14:50