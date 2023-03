La tragedia ha colpito la moglie di suo fratello Matteo, appena 30enne: grande appassionata di sci, è scomparsa pare a causa di un infarto che l'ha colta senza lasciarle scampo. Cordoglio della FISI

02-03-2023 15:27

Un lutto terribile ha colpito Marta Bassino, con lei la sua famiglia colpita dalla perdita di Sara Fina, moglie del fratello della campionessa di sci: la cognata di Marta è stata rinvenuta priva di vita stamani dal marito Matteo nella loro abitazione di Borgo San Dalmazzo, dove sostanzialmente abita l’intera famiglia.

L’intera comunità si è stretta per sostenere i suoi cari, rimasti profondamente scossi dalla morte di questa giovane allevatrice, ex sciatrice e oggi calata nel ruolo di imprenditrice. Aveva solo 30 anni.

Marta Bassino ha perso sua cognata Sara

A ritrovarla, intorno alle 7 nella camera da letto, è stato proprio il marito Matteo, che era uscito nella notte per occuparsi dello sgombero neve, una delle attività legate al suo ruolo. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’intervento dell’equipe medica del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso di Sara forse colpita da un infarto.

Chi era Sara Fina

Secondo quanto riporta La Stampa, Sara era originaria di Cartignano, in alta valle Maira, dove era stata anche consigliera comunale e aveva sempre coltivato la sua passione per gli animali, nata e cresciuta anche grazie all’attività familiare.

Infatti era diplomata all’Istituto Agrario e faceva parte di una storica famiglia di allevatori di mucche frisone da latte, poi l’incontro con Matteo Bassino, con il quale condivideva anche l’amore per lo sci, condivisa con la cognata Marta e l’intera famiglia. Insieme avevano curato l’azienda agricola in via Mazzini a Borgo, fondata dal fratello della campionessa due anni prima.

La terribile notizia ha scosso l’intero nucleo di Borgo San Dalmazzo, centro dove l’altro fratello Bassino, Marco, è consigliere comunale e, di riflesso, nell’ambiente sportivo che anche Sara aveva imparato a conoscere ed apprezzare. La FISI infatti ha pubblicato subito un comunicato di vicinanza alla famiglia ed è stato annunciato l’immediato rientro di Marta Bassino a casa.

«A nome mio personale e della Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze. Siamo vicini al marito, ai piccoli figli, al consigliere Bassino, alla nostra campionessa Marta e a tutta la famiglia. È una tragedia terribile, tutta la comunità si stringe attorno al dolore di questa famiglia». Così la sindaca di Borgo, Roberta Robbione.

Il comunicato di cordoglio della FISI

La Federazione italiana sport invernali (Fisi) ha inviato una nota di cordoglio:

«Questa mattina è mancata Sara Fina, 30 anni compiuti mercoledì, moglie di Matteo Bassino, fratello di Marta, e madre di due bimbi piccoli. Sara risiedeva a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, aveva fatto gare di fondo da giovanissima ed era originaria della Valle Maira, di Cartignano.

Il Presidente della FISI Flavio Roda, gli atleti, i tecnici e lo staff Federale si stringono alla famiglia nel doloroso momento della prematura scomparsa di Sara», si legge sul sito della Federazione.

La campionessa, che si trovava in Norvegia per il lungo weekend di tre gare della Coppa del mondo di sci, sta rientrando in Italia per il lutto che ha colpito la sua famiglia declinando gli impegni previsti.

Marta Bassino è vincitrice di due titoli iridati nello slalom parallelo a Cortina d’Ampezzo 2021 e nel supergigante a Courchevel/Méribel 2023 e della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021.

