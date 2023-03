Martin: “Contento del tempo, non della posizione”

Il pilota della Ducati Pramac ha ottenuto il terzo posto a Portimao: “La prima fila vale per tutte e due le gare, quindi sono contento il doppio”

25-03-2023 15:34

Jorge Martin, con la sua Ducati Pramac, partirà dalla prima fila nella Sprint Race e nella gara di MotoGp in programma domani a Portimao. Scherza sulla terza posizione: “Con la prima fila che vale per tutte e due gare sono contento il doppio”. Poi però diventa serio: “Mi aspettavo di più dalla gomma anteriore perché non ho avuto grip e stavo scivolando in tutte le curve. Sono contento per il tempo, meno per la posizione. Adesso dobbiamo pensare alla Sprint, ma siamo pronti“.

Alle 16 scatta la prima Sprint Race della stagione. I tempi delle prove saranno validi anche per la griglia di partenza di domani.