Marvel annuncia la collaborazione con FIFA23: Arrivano le carte Heroes

21-08-2022 00:12

EA ha annunciato ufficialmente che collaborerà con la Marvel per riprogettare le carte speciali denominate “FUT Heroes” in FIFA 23 Ultimate Team.

Le nuove carte Heroes

EA Sports e Marvel Entertainment stanno collaborando per riportare in campo iconici eroi del calcio in FIFA 23 Ultimate Team. Gli eroi sono stati introdotti per la prima volta nel franchise FIFA in FIFA 22, con EA che ha aggiunto 19 carte Eroe uniche nel gioco, tra cui calciatori del calibro di Ole Gunnar Solskjaer, Abedi Pele, David Ginola e molti altri. Dopo i rumors delle scorse settimane adesso la notizia è diventata ufficiale anche per FIFA23. Electronic Arts e Marvel Entertainment hanno infatti annunciato una collaborazione per portare in campo un nuovo set di FIFA Ultimate Team (FUT) Heroes in FIFA 23, reinventato e ispirato ai fumetti Marvel.

Nuovi contenuti in arrivo per una collaborazione consolidata

Questa collaborazione tra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà nel gioco alcuni dei calciatori preferiti dai fan del gioco e celebrerà il loro status di eroe con delle carte disegnate appositamente dagli incredibili artisti della Marvel. Riconoscendo le loro memorabili carriere in club e nazionali, ogni eroe FUT della Coppa del Mondo FIFA riceverà uno speciale oggetto FUT illustrato al lancio della modalità di gioco Coppa del Mondo, con le versioni base di FUT Heroes disponibili al lancio di FIFA 23. La collaborazione includerà altri oggetti di vanità relativi agli eroi preferiti dai fan immortalati come eroi ispirati alla Marvel, inclusi tifos, kit, palline e altro ancora.

Non solo videogames

I fan potranno anche mettere le mani su un prossimo fumetto online di Marvel Heroes insieme a biografie scritte dalla Marvel, con quantità fisiche limitate che saranno rese disponibili in un secondo momento. Maggiori informazioni sugli oggetti in-game e sulla disponibilità dei fumetti saranno rese disponibili in seguito. Questa è senza dubbio una delle collaborazioni più incredibili per FIFA e apre l’opportunità per molte altre importanti collaborazioni in futuro!