Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari: ufficiale

Massimo Carrera torna in Italia. A chiamarlo è la famiglia De Laurentiis, che ha deciso di affidare a lui la panchina del Bari in sostizione di Gaetano Auteri.

Ad ufficializzare in suo approdo in biancorosso è stato lo stesso club pugliese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Massimo Carrera che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione. Domani, definite le pratiche di tesseramento, il neo tecnico dirigerà il suo primo allenamento”.

La formazione pugliese, con cui peraltro Carrera ha giocato dal 1986 al 1991 prima del trasferimento alla Juventus, attualmente occupa il secondo posto del Girone C di Serie C a -11 dalla Ternana capolista e con una partita in più.

Dopo l’addio al calcio, Carrera aveva iniziato la sua nuova carriera come coordinatore tecnico del settore giovanile della Juventus. Poi sulla panchina bianconera arriva l’ex compagno Antonio Conte che lo vuole al suo fianco.

Sarà proprio Carrera a sostituire Conte ed il suo vice Alessio in panchina quando i due dovranno scontare la squalifica per calcioscommesse.

Carrera così debutterà di fatto da allenatore pure in Champions League e vincerà un trofeo, alzando al cielo di Pechino la Supercoppa Italiana al termine di una discussa partita proprio contro il Napoli di De Laurentiis.

L’improvvisa rottura tra Conte e la Juventus provoca l’allontanamento di Carrera, che seguirà il tecnico leccese in Nazionale come assistente.

Nel 2016 le strade si dividono: Conte va al Chelsea, mentre Carrera decide di iniziare la sua carriera da ‘solista’ accettando l’offerta dello Spartak Mosca prima come vice e poi da primo allenatore.

Carrera vince il campionato al primo tentativo riportando lo Spartak sul tetto di Russia dopo sedici anni. Nella stagione successiva vince la Supercoppa di Russia, mentre si piazza terzo in campionato e chiude terzo pure nel girone di Champions League.

L’avventura in Europa League invece si ferma ai sedicesimi contro l’Athletic Bilbao. Esonerato nel 2018, un anno dopo Carrera riparte dalla Grecia sulla panchina dell’AEK Atene. Conquista la qualificazione ai preliminari di Europa League e perde la finale della coppa nazionale contro l’Olympiacos.

Nel dicembre 2020 viene esonerato, ora ecco la nuova occasione grazie al Bari. Carrera riparte dalla Serie C e da una squadra nella quale da giocatore ha militato per cinque stagioni totalizzando in tutte le competizioni ben 180 presenze.

OMNISPORT | 09-02-2021 18:18