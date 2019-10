Mastella: "Venderei lo stadio"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

"Siamo in difficoltà, si stanno creando dei problemi – ha detto Mastella -. Io lo venderei lo stadio se ci fossero le condizioni, siamo con Vigorito sull'idea di una convezione di 29 anni, per un comune lo stadio di proprietà è un peso enorme per chi lo tiene. Io sono comunque pro anche per una convenzione a lunga scadenza".

SPORTAL.IT | 15-10-2019 15:34