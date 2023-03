Master 1000 Miami, Alcaraz: “Dovrò alzare il livello per battere Sinner”

Stima e rispetto tra i due semifinalisti. “Le nostre sono partite bellissime da giocare e da vedere”

31-03-2023 11:27

“Il rapporto con Jannik? È davvero molto bello quello che abbiamo anche fuori dal campo da gioco, abbiamo un’ottima relazione. Ci facciamo i complimenti a vicenda, parliamo, ci è capitato di allenarci insieme”. Queste le parole su Sinner pronunciate da Carlos Alcaraz nella conferenza stampa dopo i quarti contro Fritz. Un amico e avversario che incontrerà ancora una volta nella semifinale del Masters 1000 di Miami, nella notte italiana tra venerdì e sabato.

“Siamo entrambi molto giovani – prosegue lo spagnolo – ma ci siamo già affrontati cinque volte (l’ultima due settimane fa a Indian Wells, ndr), vivo tutto questo con entusiasmo. Sono partite bellissime da giocare e da vedere, sono sicuro che ne giocheremo tante altre e lotteremo entrambi per grandi cose”.

Alcaraz spiega poi come affronterà la semifinale di Miami contro Sinner: “Il mio obiettivo è di alzare il livello in ogni partita. Contro Fritz ho espresso un livello molto alto, ma so che contro Sinner dovrò giocare almeno allo stesso ritmo se non ancora meglio. Tuttavia, non penso mai che il mio livello sia sufficiente per vincere un torneo. Provo sempre a migliorarmi giorno dopo giorno: ogni incontro è diverso e in ogni sfida tutto più succedere. Sono concentrato per crescere partita dopo partita”.