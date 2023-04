Masters 1000 Madrid: Cecchinato vince il derby con Zeppieri

Il tennista siciliano si è qualificato nel tabellone principale del torneo

25-04-2023 13:48

Marco Cecchinato entra nel tabellone principale del torneo di Madrid, il quarto Masters 1000 della stagione di tennis, il secondo su terra battuta. Il giocatore siciliano ha superato in due set il connazionale Giulio Zeppieri nel derby azzurro.

Cecchinato si è imposto con i parziali di 7-6, 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco, superando al tie-break nel primo set il numero 125 del ranking, che non aveva mai affrontato in precedenza.

Il palermitano ha così raggiunto nel tabellone principale gli altri italiano Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Out per problemi fisici sia Jannik Sinner sia Matteo Berrettini, che sperano di rientrare in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma.

Cecchinato, recentemente rientrato in top 100, occupa ora la posizione numero 85 a livello mondiale.