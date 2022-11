Masters 1000 Parigi-Bercy: Fognini-Bolelli eliminati nel doppio

03-11-2022 17:38

Fabio Fognini e Simone Bolelli vengono sconfitti nel torneo di doppio dell’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy, dal veterano Bopanna in coppa con l’olandese Middelkoop. Il duo italiano si è visto sconfiggere col punteggio di 6-4 7-5.

In questo modo sfumano definitivamente le speranze di vedere gli italiani alle Nitto ATP Finals almeno nel doppio. Fognini e Bolelli sono infatti al momento decimi nella Race to Turin, e avrebbero dovuto raggiungere almeno la finale di questo 1000 per qualificarsi al torneo dei maestri. Al massimo, a Torino, potranno essere la seconda coppia di sostituti, a meno che la coppia formata da Krawietz e Mies, 11° e ancora in gara a Parigi, non raggiunga la semifinale.