Masters 1000 Parigi Bercy: Musetti out contro James Duckworth

03-11-2021 14:08

Termina purtroppo al secondo turno l’avventura di Lorenzo Musetti nel torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. L’azzurro, lucky loser, si è arreso a James Duckworth classe 1992 e n.55 ATP con il risultato di 63 36 63 dopo 2 ore e 5 minuti di partita.

Duckworth era sicuramente un avversario piuttosto ostico per Musetti, soprattutto sui campi veloci. Tuttavia l’atteggiamento e il rendimento del rovescio del nostro tennista è stato buono, Peccato per il servizio altalentante, ma Musetti ha dimostrato, soprattutto a se stesso, che se lo usa con coraggio e continuità può essere un’ arma in più da sfruttare. Oggi però il dritto è stato un pò il suo tallone d’achille.

Dopo un primo set deludente, perso 6-3, Musetti ritrova vivacità nel secondo andando a vincerlo con lo stesso punteggio. Nel terzo e decisivo set invece, l’australiano ritrova fiducia (soprattutto al servizio) e si aggiudica il match grazie al break iniziale.

Duckworth sfiderà ora negli ottavi di finale il vincente del match tra la testa di serie numero 3, il greco Stefanos Tsitsipas, e l’australiano Alexei Popyrin (n.71 del ranking). Per Musetti, invece, l’attenzione si sposta verso le Next Gen ATP Finals 2021, in programma settimana prossima (dal 9 al 13 novembre) a Milano.

OMNISPORT