Masters 1000 Parigi-Bercy: per Sinner probabile sfida con Alcaraz

31-10-2021 15:40

In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono tre gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy che comincia domani e finisce domenica prossima: Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Non ci sarà per il riacutizzarsi di un problema al collo Matteo Berrettini.

Sinner, che da domani entrerà per la prima volta nei top ten della classifica mondiale al numero 9 e che sarà testa di serie numero 8 del torneo sul cemento indoor parigino, andrà a caccia di ulteriori punti per le ATP Finals di Torino e, dopo un bye al primo turno, entrerà in scena al secondo contro il vincente tra il francese Pierre-Hugues Herbert, wild card e numero 103 del mondo, e il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 35 e semifinalista a Vienna, dove ha battuto Berrettini.

Fabio Fognini esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics: il 34enne di Arma di Taggia è in vantaggio 3-1 nei precedenti, il vincente sarà l’avversario al secondo turno di Novak Djokovic, numero 1 del ranking che rientra nel circuitto dopo la finale persa agli US Open contro Daniil Medvedev. Lorenzo Sonego infine al primo turno affronterà lo statunitense Taylor Fritz, uno dei tennisti più in forma del momento, che conduce 3-2 nei precedenti contro il torinese.

