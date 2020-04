Materazzi: Anche la Juve ha avuto il suo 5 maggio, è polemica

Ha parlato di tutto, di Ibra e Totti (che preferirebbe allo svedese), di ricordi personali ma è quando tocca l’argomento Juventus che Marco Materazzi si infiamma. L’ex difensore dell’Inter in una diretta con lo Youtuber ‘Er Faina’, non getta acqua sul fuoco sul suo rapporto con i tifosi bianconeri e ricorda una delle pagine più amare della storia della Juventus, ovvero la celebre sconfitta sotto il diluvio di Perugia quando la Lazio si laureò campione d’Italia.

Il ricordo di Materazzi

Matrix – che giocava nel Perugia di Mazzone – parla dell’autore del gol partita, Calori: “Alessandro era un grande professionista. Io posso dire che in quella giornata faceva freddo e pioveva. All’inizio la Juve ci ha preso a pallonate: potevano fare 4 gol e non li hanno fatti. Nel secondo tempo, su quel corner, in 6 contro 1, si sono fatti gol da soli: la verità è questa. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile”.

Le reazioni dei social

Fioccano le reazioni e i tifosi della Juve sui social non ci stanno: “Non penso proprio…. in quel caso lo scudetto lo vinse la Lazio, mica l’Inter, non lo vinse un’odiata rivale, vincere lo scudetto all’ultima giornata sfilandolo all’inter è una cosa “ccccezionale” o anche: “Grande comico! Scarso come calciatore ma grande comico!”.

Calcio o pallanuoto?

C’è chi scrive: “Sbagliato: il 5 maggio non si è giocato in piscina con un arbitro di pallanuoto” e un altro aggiunge: “A Roma si è giocata una partita, a Perugia si è fatta una nuotata.. Ma senti questo oh…. “.

Tutta colpa di Collina

I fan bianconeri ancora non perdonano Pierluigi Collina, che diresse quel match a Perugia: “In quell’occasione, l’arbitro Collina fece le prove generali di Calciopoli e Prescrittopoli! Il 5 maggio c’è stato un funerale!” oppure: “La differenza è che la Juve il 5 maggio l’ha giocata ad armi pari , la perse l’Inter , col Perugia l’ha vinta Collina” e infine: “E menomale che gli arbitri li pilotava la Juve! Collina è stato di una sfacciataggine in quel pomeriggio che pure i cardellini in via d’estinzione se ne sono accorti! Vergognati tu, lui e la tua etica antisportiva”.

SPORTEVAI | 22-04-2020 09:42