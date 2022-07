Mathieu van Der Poel abbandona il Tour

13-07-2022 15:33

Prima la fuga poi il ritiro.

Non ce l’ha fatta a proseguire il Tour de France il corridore olandese della Alpecin – Deceuninck. Il campione neerlandese ha iniziato a perdere terreno alla prima salita di giornata dopo circa 50 chilometri di corsa. Ripreso e staccato dal gruppo, van Der Poel, ha confermato le difficoltà dei giorni scorsi fino a decidere per un ritiro che ha provato ad evitare sino alla fine, salendo in ammiraglia sulle impegnative rampe del Col du Télégraphe.

Anche nelle scorse tappe, Mathieu non aveva dato l’impressione di avere una condizione fisica brillantissima. Nonostante lunedì, fosse il giorno di riposo, van Der Poel non è riuscito a recuperare completamente e oggi è arrivato l’inevitabile forfait.