Una delle figure più seguite dai media francesi, della quale si sa poco per via della riservatezza estrema curata e difesa del figlio dell'ex campione della Juventus oggi ct dei Blues

Nella tribuna riservata a famiglia e consorti dell’impianto Gillette Stadium di Boston, è apparsa anche Mathilde Cappelaere, figura alquanto interessante e spesso al centro dell’attenzione mediatica dei media transalpini sposata con Dylan Deschamps, figlio di Didier, ct della Francia approdata in semifinale dopo aver superato 2-0 il Marocco. Accanto a lei, le altre fidanzate, mogli e familiari dei giocatori della Nazionale francese e la suocera.

Mathilde Cappelaere, nuora imprenditrice di Deschamps

A differenza di Dylan, che ha condotto e mantiene una indubbia riservatezza sulla sua vita privata, Mathilde sta acquisendo crescente popolarità e riconoscibilità sui social media, piattaforme digitali a cui si è approcciata per ragioni professionali e che le stanno conferendo maggiore visibilità, occasioni e una fama che contrasta con quella del suo compagno, che mantiene un alto livello di discrezione, nonostante sia il figlio di uno dei calciatori più famosi del calcio francese nonché ct dei Blues. ancora oggi l’ex Juve Didier Deschamps è tra i più amati campioni francesi di tutti i tempi, una autentica leggenda del calcio.

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Gli studi e come ha conosciuto Dylan

La coppia si è conosciuta quando entrambi erano studenti dell’EDHEC Business School di Nizza, una delle più prestigiose scuole di business francesi. Concluso il ciclo di formazione, Cappelaere ha proseguito gli studi a Londra, conseguendo un Master in Fashion & Luxury Management specializzandosi nella global wholesale strategy e in particolare concentrando la sua attenzione sul mondo luxury dove si forma, nelle prime esperienze professionali.

Imprenditrice nel settore viaggi e luxury experience

Dopo circa due anni estremamente formativi per acquisire delle competenze sul lusso, il segmento e l’industria della moda e dei viaggi, ha trasformato le sue passioni in una carriera da influencer sui social e in un’attività imprenditoriale circa sei anni fa.

Ha co-fondato Capp Travel & Experience, un servizio di concierge di lusso specializzato nell’organizzazione di viaggi ed esperienze su misura, proposte di matrimonio, partnership con catene alberghiere di lusso, ristoranti, aerei privati, e imprese del settore nautico.

L’attività è rimasta in famiglia, poiché è stata fondata con la sorella a dimostrazione del legame con il suo nucleo di origine, pur vivendo ormai larga parte del suo tempo a Londra.

Getty Images

Mathilde e Dylan durante la semifinale in Qatar nel 2022

Il rapporto con il suocero-campione

In una rara intervista a Gala, Mathilde ha descritto come sia stata presentata ai suoceri da Dylan, con il quale vive a Londra: “A dire il vero, non sapevo proprio nulla di calcio (ride). Non ero immersa in quel mondo perché le poche volte che mio padre guardava la TV, era per i film o il golf. Sapevo che era un ex calciatore, ma non conoscevo la sua carriera. I miei amici e mio cognato mi hanno svegliata. Ero un po’ imbarazzata, anche se la prima volta ho passato tutta la giornata a conoscere Dylan. Ma Didier Deschamps è una persona molto alla mano; è stato molto gentile con me. Mi ha fatto sentire a mio agio”.

Da allora sono trascorsi molti anni, fino al matrimonio con Dylan avvenuto nel 2025: come accennato, di base vivono nella capitale britannica pur spostandosi per lavoro di frequente.

ANSA

La famiglia Deschamps in una immagine del 2018

La famiglia, il più grande sostegno di Didier Deschamps

Accanto a Mathilde, ormai viso noto per i media e le televisioni, c’era anche Claude la moglie del ct della Francia. Legato a lei dal 1985, Deschamps si innamorò di lei a Nantes, dove lei studiava per diventare logopedista. Insieme hanno avuto un figlio, Dylan, nato nel maggio del 1996, che ora lavora nel settore finanziario.

Fin dal suo debutto in campo, il vincitore della Coppa del Mondo del 1998 è stato sostenuto dai suoi tifosi più accaniti: la moglie e il figlio, noti per sedersi sempre negli stessi posti in tribuna per dare un senso di sicurezza al ct della nazionale francese, il quale si è poi avvicinato sia alla moglie sia alla nuora che ha occupato il suo posto in tribuna tra le altre compagne di calciatori. Una famiglia che si è stretta accanto al ct il 23 giugno 2026, quando la madre di Didier Deschamps è scomparsa durante i Mondiali, la coppia era lì per sostenerlo e trasmettergli affetto e calore.