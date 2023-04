Matic incorona Mourinho: “Ha sempre fame di vittorie”

Il centrocampista giallorosso, intervistato da Uefa Tv, ha parlato del rapporto speciale che ha con il suo allenatore, dedicandogli solo parole al miele.

25-04-2023 23:27

Nemanja Matic è un centrocampista della Roma che nella capitale ci è finito soprattutto per un motivo: Josè Mourinho. Il giocatore serbo è stato intervistato da Uefa Tv e ha dichiarato : “Mourinho si differenzia dagli altri allenatori per la sua fame di vittorie e trofei, a lui invece piace la mia dedizione ed il mio carattere ma nonostante questo non si accontenta, pretende che io faccia di più e che cresca ancora”.

“Quando sono tornato al Chelsea l’ho fatto per lui, in Premier giocano solo i migliori, se hai un allenatore come Mourinho che sa motivarti al massimo , fare del tuo meglio è più facile”.

Infine : “Lo conosco bene, non mostra molte emozioni ma sono bene cosa pensa, non cambierei nulla del rapporto che ho con lui”.