25-10-2022 15:06

L’ex tennista Paolo Bertolucci è stato intervistato dal quotidiano “La Repubblica”, nel quale si è soffermato sulla situazione di Matteo Berrettini, reduce dal torneo di Napoli in cui Musetti si è imposto vincitore e dove l’atleta romano ha subito un infortunio ad un piede.

Il consiglio di Paolo Bertolucci a Matteo Berrettini: “Si fermi per un periodo”

Paolo Bertolucci, ex tennista italiano vincitore tra gli altri dell’Open di Montecarlo nel 1980 con Adriano Panatta, ha voluto dare un consiglio a Matteo Berrettini in vista del mancato approdo alle Nitto ATP Finals di Torino, in programma il prossimo mese di Novembre: “Deve fermarsi per un periodo. Le Finals di Torino sono una chimera inutile rischiare di aggravare un infortunio. E di approfittarne per fare un check up completo e approfondito affidandosi a una struttura medica specialistica che possa individuare tutti i punti deboli del suo fisico e porvi rimedio. E, ancora, di selezionare con cura i tornei a cui partecipare e di presentarsi sempre al top della condizione. La Ferrari non è come un diesel e non puoi portarla in mezzo al traffico e Matteo, temo, un altro anno così travagliato potrebbe non reggerlo. I suoi guai fisici, forse, derivano anche dal modo di giocare: violento e a strappi, poco armonico. Ma il tennis di oggi è così”.

Matteo Berrettini fuori dalle ATP Finals di Torino

Matteo Berrettini, nel corso della conferenza stampa post-finale del torneo di Napoli, ha rinunciato a concorrere per un posto alle Finals torinesi, per il quale è ancora in corsa l’altro connazionale Jannik Sinner. Salterà anche l’ATP 500 di Vienna, mentre proverà a recuperare per il Master 1000 di Parigi-Bercy. Berrettini ha inoltre rivelato di “pensare di fermarsi per sempre’. Lo sconforto porta a chiederti se sei fatto per questo sport. Poi mi sono detto che dovevo reagire ed anche per questo motivo ho giocato e non ho mollato in semifinale, non volevo arrendermi a queste cose”.

Lunga lista di infortuni per Matteo Berrettini

Come sottolineava Bertolucci nell’intervista a Repubblica, per Matteo Berrettini l’ultima parte del 2021, e quasi tutto il 2022 è stato un periodo molto travagliato. Si conta, infatti, che il tennista romano abbia subito ben sei infortuni, eccoli elencati:

Ottobre 2021: collo e schiena

Novembre 2021: addominali

Febbraio 2022: addominali

Marzo 2022: operazione alla mano destra

Giugno 2022: Covid

Ottobre 2022: dolori al piede sinistro