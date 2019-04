Mattia Binotto non si dà per vinto

Ancora una qualifica amara per la Ferrari, che a Baku fallisce l’assalto alla prima fila. Vettel solo terzo, Leclerc addirittura nono dopo un incidente che lo ha frenato.

Il Team Principal Mattia Binotto allarga le braccia: “Penso che la nostra macchina avesse il potenziale per ottenere un risultato sicuramente migliore, non siamo soddisfatti per l’esito delle qualifiche".

Binotto è però ottimista per la gara: "Tutti gli aggiornamenti che abbiamo portato qui a Baku hanno funzionato bene e di questo siamo felici. Sebastian ha migliorato run dopo run e ha trovato il miglior feeling con la vettura proprio al suo ultimo tentativo. Purtroppo questa è una pista molto particolare, se avesse trovato il feeling prima, avrebbe potuto ottenere un risultato ancora migliore. Charles sarà uno dei due piloti nei primi dieci a partire con gomma media ed ha ancora la possibilità di fare una grande gara. Oggi è stato molto veloce e domani puo' fare altrettanto. È stato un vero peccato che le sue qualifiche siano finite alla curva 8, ma queste cose accadono quando si spinge al limite".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 22:02