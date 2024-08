Mattia Furlani tra Spiderman e De Rossi: per il bronzo si scomoda la Roma. E sui social è già idolo

Furlani ha incantato tutti con il bronzo conquistato nel salto in lungo allo Stade de France. La sua impresa è stata celebrata anche dalla Roma, di cui è tifosissimo

Il bronzo attorno al collo e la Roma nel cuore. Mattia ‘Spiderman’ Furlani, romano e romanista doc, è stato celebrato dal club giallorosso sui social dopo il meraviglioso bronzo conquistato nel salto in lungo ai Giochi di Parigi.

Furlani di bronzo: il tifo per la Roma, De Rossi e Mou

“Bronzo olimpico! Sei grande, Mattia”. Con questo post, accompagnato da uno scatto che lo ritrae all’Olimpico in tenuta rigorosamente giallorossa, la Roma ha voluto omaggiare Furlani, che, ieri, ha regalato la prima medaglia dell’atletica all’Italia. E il 19enne non ha perso occasione per ricordare a tutti la sua fede. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha infatti dichiarato: “Il mio salto? Alla De Rossi, daje…”. E in passato Mattia non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell’ex allenatore della Roma José Mourinho. “Un tecnico fortissimo e un grande psicologo. Sotto questo punto di vista è il più forte che ci sia in qualsiasi sport: è tra quelli che più mi hanno ispirato, mi piacerebbe averlo come mental coach”.

Spiderman Mattia: un nuovo tatuaggio e che cosa farà

Il golden boy (la speranza è che d’oro lo diventi davvero tra quattro anni) delle Fiamme Oro, allenato dalla madre ex velocista Khaty Seck, ha incantato tutti allo Stade de France in una delle prove più iconiche e attese dei Giochi. 8.34 e bronzo. Un salto alla De Rossi, sì. E anche un po’ alla Spiderman. Del resto, lo chiamano così. Per la sua somiglianza a Miles Morales. E per la sua esultanza. “Ma in pista non ho festeggiato con il gesto dell’Uomo Ragno, ero troppo concentrato. E dopo mi veniva solo da piangere” ha raccontato alla Rosea. Cosa riserverà il futuro al giovane Furlani? Sicuramente un tatuaggio. “Mi tatuerò i cinque cerchi, devo capire dove”. Ma anche una meritata vacanza. “Adesso mi prendo un po’ di riposo, ne ho bisogno. Però poi penserò al futuro, perché mica finisce qui”.

Bronzo in pista, oro sui social: Furlani è già un idolo

Pioggia di like per il post della Roma dedicato a Mattia. Il lunghista medaglia di bronzo a Parigi è subito diventato l’idolo dei tifosi giallorossi, che sui social risaltano la sua fede calcistica. “Fenomeno” scrive Stefano. “Magico Mattia” aggiunge Armando. “Bello de casa” scrive Luciano 74. Raffs si limita ad un “lupacchiotto” accompagnato da un cuore giallo e un altro rosso. “Sei in gamba, ragazzo” continua ‘Solo Giallorosso’. E c’è chi dà un consiglio al club: “Compratelo”.