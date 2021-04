Maurizio Sarri, grande ritorno: accordo per la panchina in Serie A

Maurizio Sarri pronto a rimettersi in gioco in Serie A, ad un anno dalla fine della sua esperienza con la Juventus. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, la Roma ha infatti scelto il tecnico toscano per il dopo Fonseca: sembra infatti segnato il destino del mister portoghese.

Anche in caso di vittoria in Europa League dei giallorossi, Fonseca lascerà Trigoria e la Capitale in estate: su di lui c’è il pressing dalla Russia dello Zenit San Pietroburgo. Troppe le difficoltà ambientali dell’allenatore lusitano, e la pessima classifica (settimo posto senza più speranze di rientrare nella lotta per la qualificazione in Champions) fa propendere verso il rosso il suo bilancio alla Roma.

Secondo le voci la famiglia Friedkin ha deciso di puntare su Sarri: l’agente del tecnico, Fali Ramadani, è in Italia e incontrerà nei prossimi giorni il direttore sportivo dei capitolini Tiago Pinto per trovare un’intesa. L’allenatore di Figline a fine stagione dovrebbe risolvere anche il nodo del contratto con la Juve (ha diritto a una penale di 2,5 milioni di euro in caso di mancato rinnovo).

Accostato alla Roma c’è anche Massimiliano Allegri: per il livornese è invece più probabile a questo punto un ritorno alla Juventus, o un’avventura in Premier League, al Tottenham che sta cercando un allenatore di primo livello dopo l’esonero di José Mourinho.

OMNISPORT | 26-04-2021 10:32