Mauro Icardi verso il ritorno in Italia: non c'è solo la Juventus

Continua il momento di grande difficoltà di Mauro Icardi al Paris Saint Germain: l’ex capitano dell‘Inter, condizionato da un problema al ginocchio, è stato superato nelle gerarchie del tecnico Tuchel anche dall’ultimo arrivato, il giovanissimo Moise Kean, e potrebbe decidere di lasciare Parigi nella prossima stagione, se non addirittura già in inverno. Il suo valore è in picchiata e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Francia.

Alla base di tutto il rapporto mai decollato con l’allenatore Tuchel, che a sua volta non è così saldo sulla panchina del Psg. Il direttore spotrivo Leonardo in una diretta Instagram ha spiegato così la situazione del giocatore, che da quando è stato riscattato per oltre 50 milioni di euro non sembra più lo stesso: “C’è stata la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d’accordo sul fatto di comprarlo. Siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora non è in forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. E credo che lo sia già stato nella scorsa stagione”.

Le indiscrezioni su un ritorno in Italia, favorite anche dalla recente attività social di Wanda Nara, si moltiplicano. Il giocatore continua a piacere alla Juventus, che ha un rapporto privilegiato con la moglie agente tramite Fabio Paratici, a lungo in contatto negli anni scorsi con l’entourage dell’ex Inter.

Inoltre le difficoltà di Dybala nel rinnovo del contratto potrebbero spingere la Joya verso il Psg, che potrebbe proporre in cambio proprio Maurito.

Ma Icardi è anche un sogno del Milan: secondo alcuni media francesi e spagnoli, il giocatore gradirebbe tornare a vivere a Milano, anche se sulla sponda rossonera. E una possibile contropartita potrebbe essere Bennacer, da tempo un pallino di Leonardo, che ora sta brillando proprio nel Diavolo.

OMNISPORT | 16-11-2020 14:53