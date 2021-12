Mavericks, giallo sulle condizioni di Doncic

13-12-2021 11:01

Inizio di stagione con tanti intoppi per Luka Doncic, in particolare sul piano fisico.

Se infatti i suoi Dallas Mavericks galleggiano sul 50% di vittorie dopo i primi due mesi di regular season, lo sloveno continua ad entrare ed uscire dall’infermeria dei Mavs.

La distorsione alla caviglia subita a metà novembre nel finale del match contro i Nuggets dell’mvp 2021 Nikola Jokic sta infatti dando ancora noie a Doncic, che non sta riuscendo a trovare continuità di impiego complice anche la ricaduta subita nella sfida di sabato contro i Pacers, nella quale l’ex Real Madrid era sceso in campo in condizioni non ottimali.

La data del rientro, quindi, è tuttora sconosciuta e lo stesso coach Jason Kidd ha fatto intuire di voler aspettare che la stella della squdra torni nelle migliori condizioni prima di rimandarlo in campo:

“Luka continuerà a ricevere dei trattamenti e vedremo come si sentirà tra qualche giorno“ ha dichiarato Kidd. La presenza in campo di Doncic per la super sfida della notte italaina di giovedì contro i Lakers sembra quindi altamente improbabile.

