Max Biaggi maestro di sci: ecco dov'era finito, svolta esistenziale per l'ex leggenda delle moto

Da mito delle due ruote alle nevi di Selva Val Gardena: il bisogno di nuove sfide e la voglia di centrare altri traguardi alla base della sorprendente nuova vita di Max.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Da qualche tempo le sue presenze pubbliche si erano diradate. Ogni tanto qualche comparsata qua e là, alcuni post sui social, ma l’attivismo di un tempo era diventato ormai un lontano ricordo. Tanto che qualcuno aveva iniziato a domandarsi: che fine ha fatto Max Biaggi? La risposta l’ha data proprio lui, l’indimenticabile “Corsaro”, vera e propria leggenda delle due ruote, uno dei centauri più amati e seguiti, dal pubblico italiano e non: stava seguendo un corso per diventare maestro di sci.

Avete letto bene: Max Biaggi è diventato maestro di sci

Proprio così, avete letto bene. Biaggi ha cambiato vita. Dalle piste delle moto, nelle loro varie declinazioni, a quelle da sci. Tutto vero. Non ci credete? Ecco il sorprendente messaggio di Max su Facebook, con tanto di spiegazione dell’incredibile svolta esistenziale. Uno come Biaggi, del resto, non è tipo da starsene con le mani in mano, seduto sul divano o a organizzare tornei di calcetto. Il suo è un continuo peregrinare alla ricerca di sensazioni adrenaliniche. E cosa c’è di più emozionante di una discesa sugli sci?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio ai fan: “Desideravo da tempo questo traguardo”

“In quest’ultimo anno sono stato un po’ assente! Ho dedicato gran parte del mio tempo al conseguimento di un traguardo, che da tempo desideravo raggiungere”, scrive Max nel suo lungo e articolato messaggio sui social. “Il 6 Dicembre infatti, con l’esame didattico in aula, ho concluso con successo il mio percorso per diventare Assistente Maestro di Sci. Ora posso dirlo con orgoglio: ‘Missione compiuta’!!! Cavolo fa strano, tanto strano e sono davvero felice! Infatti, dopo aver smesso di correre nel 2012, ho sempre cercato di darmi degli obiettivi, per poter vivere questa vita con l’intensità con cui merita di essere vissuta”.

Una vita sempre al Max: tutte le sfide dopo la carriera in MotoGP

Le righe successive sono una sorta di riassunto della vita di Biaggi dopo la chiusura della lunga e indimenticabile esperienza in MotoGP: “È con questa idea, che è nata la voglia di provare a fare qualcosa di importante con le Supermotard e, con la vittoria del SicDay del 2014, posso dire di aver conseguito un bel risultato. Poi nel 2015, dopo tre anni di stop e a 44 anni suonati, mi sono rimesso in gioco nel WSBK, con la mia aprilia RSV4, salendo sul podio a Sepang. Dopo qualche anno ho accettato una nuova sfida: la moto elettrica! In sella all”elettrica Voxan ho ottenuto 21 record mondiali e ho raggiunto l’impressionante velocità massima di 470 km/h. Tre anni vissuti molto intensamente e soprattutto molto velocemente!”.

Le piste da sci, il nuovo amore di Biaggi: al corso tra i ventenni

“Poi, la voglia di una nuova sfida, mi ha portato decisamente lontano dalla mia comfort zone”, l’ammissione del campione romano. “Non più due ruote, ma due sci. Molte similitudini dinamiche, ma sensazioni completamente diverse. Non più Max Biaggi, ma uno dei tanti, animato da una passione sfrenata. E così mi sono ritrovato in un’aula o sulle piste di sci, in mezzo ad un mare di giovani ragazzi! Età media 20 anni!!! Ero decisamente un fuori quota. Ma solo per l’età! Mi sono messo in gioco, come uno di loro, uno dei tanti, senza mai tirarmi indietro. Ma quanto è stato bello? Non riesco a descrivere quei momenti in tutta la loro bellezza!”.

Missione compiuta: Max Biaggi Assistente Maestro di Sci in Val Gardena

Certo, i momenti difficili non sono mancati. Ma adesso sono alle spalle: “Ora come Assistente Maestro di Sci sono iscritto alla scuola di Sci Selva di Val Gardena. Nella mia prima lezione vorrei orgogliosamente avere come allievi Inès e Leòn, i miei bambini. Ragazzi volevo condividere con voi il raggiungimento di questo traguardo. Le cose belle vanno festeggiate sempre e mi fa piacere poterlo fare con Voi”. E infine un ringraziamento particolare: “Al nostro istruttore Claudio Tiezza, per la pazienza e per la professionalità con cui si è dedicato all’insegnamento. Grazie infinite”.

Max Biaggi innamorato degli sci, il messaggio toccante di Lara Magoni

Tra i tantissimi che si sono congratulati con Max, anche un’ex campionessa di sci, Lara Magoni: “Caro Max, che bello leggere il racconto entusiasmante del percorso che hai fatto, sono orgogliosa di sapere che un grande Campione come te si sia appassionato così tanto al nostro sport da conseguire questo splendido traguardo. I passaggi dove racconti le giornate difficili rallegrate dalla compagnia di tanti giovani colleghi sono bellissimi…Bravo Max Meriti un grande applauso! P.S. Anch’io vado in moto…ma niente pieghe”.