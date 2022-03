Max Verstappen: "Bello lottare con Sainz"

11-03-2022 21:41

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha duellato per un giro con Carlos Sainz durante la seconda giornata di prove in Bahrain: “È stata divertente la piccola battaglia con Carlos: penso che lui stesse facendo un lung run con più carburante mentre io ero su uno più breve. Una volta che l’ho catturato ha iniziato a usare il DRS, ho pensato che anche lui volesse gareggiare. Finora la macchina è piuttosto buona, ma ci sono sempre aree su cui lavorare”.

“Penso che oggi abbiamo fatto il miglior lavoro possibile, faceva molto caldo e ci sono state diverse bandiere rosse. È stata una giornata abbastanza buona, abbastanza tranquilla, abbiamo percorso un buon numero di giri. Non useremo davvero queste mescole per la gara quindi ancora una volta non è davvero rappresentativo”.

OMNISPORT