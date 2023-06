Max Verstappen: "Capisco chi si annoia"

Il pilota olandese: "Spero che più squadre aumentino la loro competitività".

22-06-2023 21:31

Max Verstappen ha risposto a chi lo considera troppo dominante nel Mondiale di Formula 1: “Capisco ovviamente che la gente si annoi un po’ se una sola squadra domina – sono le parole riportate da Formulapassion -. Lo abbiamo visto con Mercedes, Ferrari e con la stessa Red Bull in passato. Spero che più squadre aumentino la loro competitività, così se hai un piccolo problema o non riesci a mettere a punto il set-up al 100%, c’è un altro team che può vincere”.

“È tutta una questione di duro lavoro, quando la Mercedes era più veloce apprezzavo quello che stavano facendo. All’epoca era davvero impressionante, non mi sono mai sentito in dovere di fermarlo o altro. Si trattava solo di lavorare di più e cercare di recuperare. Per me c’è probabilmente ancora più motivazione, perché so di avere una macchina vincente. Se arrivi ai weekend di gara in cui sai di poter finire al massimo quinto, si tratta di un risultato molto buono ma che probabilmente ti motiva di meno rispetto a quando sai di poter vincere”.