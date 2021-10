Max Verstappen: "I tifosi sono stati incredibili"

24-10-2021 23:13

Queste la parole di Max Verstappen al termine del Gran Premio degli Stati Uniti da lui vinto battendo Lewis Hamilton: “Abbiamo perso la posizione in partenza e a quel punto abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Su questa pista c’è tanto degrado. Siamo stati aggressivi e non ero sicuro che avrebbe funzionato, però gli ultimi giri sono stati divertenti. Andavo un po’ di traverso nelle curve di alta velocità ma sono molto felice per aver tenuto duro. I tifosi sono stati incredibili È fantastico essere qui e vedere così tante persone sulla pista. Speriamo di poter venire qui ancora per molti anni!”.

