Max Verstappen: "Stiamo lavorando al meglio per cercare di vincere"

Max Verstappen si accinge ad affrontare il Gran Premio di Turchia sul circuito di Istanbul, ennesima tappa del duello per il titolo mondiale con Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull ne ha parlato nella classica conferenza stampa della vigilia di prove, qualifiche e gara.

“Faccio sempre del mio meglio e so che anche la squadra sta facendo il meglio che può. E se questo sarà, alla fine dell’anno, prima, ovviamente è un risultato straordinario ed è per questo che lavoriamo, giusto?” dice Max, che poi aggiunge: “Ma anche se finissimo secondi, penso che avremo fatto comunque una grande stagione e alla fine non cambierà davvero la mia vita. Mi piace quello che sto facendo e anche questo è molto importante. Per me non c’è molto di cui preoccuparsi, davvero”.

“So che la mia squadra fa il meglio che può. e se lo aspettano da me, ci impegniamo a fondo per cercare di fare in modo che tutto questo sia un successo insieme. Ma non puoi forzare le cose. Devi solo lavorare bene e lavorare duro insieme, e poi scopriremo alla fine della stagione dove ci metterà. Al primo o al secondo posto non lo sappiamo”.

OMNISPORT | 07-10-2021 14:17