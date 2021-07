Max Verstappen volta pagina: "Penso all'Ungheria"

Max Verstappen si concentra sul Gran Premio d’Ungheria dopo le polemiche degli scorsi giorni e l’incidente di Silvertsone: “Non ho molto da dire su tutto il clamore scatenato dei media e ad essere onesti non sono interessato ad essere coinvolto in tutto questo. So cosa è successo a Silverstone perché ero in macchina e ovviamente ho una certa opinione su come la mia gara è finita, ma ora mi sto solo concentrando su come essere al meglio che possiamo in pista in modo da poter rimanere davanti nel campionato”.

“La squadra può prendersi cura del lato ufficiale delle cose e tutto ciò che ha bisogno di essere esaminato dopo l’incidente, ma il mio lavoro è lo stesso di sempre, dare il meglio per cercare di vincere domenica. Mi piace l’Ungheria come pista e spero di non dover costringere di nuovo i miei meccanici ad un miracolo per partecipare al Gran Premio come avvenuto lo scorso anno”.

Verstappen si sente bene: “Sono un po’ ammaccato, naturalmente, ma è normale dopo un impatto così forte, ma mi sto allenando e mi sento bene. Ho fatto una gara di simulazione di 24 ore questa settimana ed è stato un buon test per vedere come il mio corpo avrebbe reagito a passare il tempo seduto in una posizione e dietro gli schermi per molto tempo, mi sono sentito assolutamente bene e questo mi fa sentire positivo per il fine settimana. Sono sicuramente pronto a partire di nuovo”.

OMNISPORT | 27-07-2021 18:46