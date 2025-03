Maximulta per striscione anti Juve scatena il web: ignorati casi più gravi, me...non si può scrivere ma si può urlare?

La Fiorentina ha avuto un'ammenda di 50.000 euro per la coreografia della curva nella gara con i bianconeri ma sui social scoppia la bufera

Cinquantamila euro per uno striscione esposto in curva è un record: la Fiorentina si prende il triste primato per la coreografia della curva del Franchi nella gara con i bianconeri (cartoncini colorati a formare la frase “Juve me…”) anche se il totale della multa lo si deve anche ad altri “reati” ovvero per cori beceri nei confronti di calciatori (Vlahovic) e tifosi della squadra avversaria e per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra bianconera. Il web però è indignato sia per l’esposto inoltrato dalla Juve alla Questura di Firenze che per la super-ammenda giacchè episodi anche peggiori di questi si sono visti e sentiti sugli stadi senza che ci siano stati provvedimenti.

Da Superga al Vesuvio, quante offese in curva

E’ tristemente lungo l’elenco di cori e striscioni provocatori nelle curve: dall’oltraggio alle vittime dell’Heysel a quello per i caduti di Superga, dalle offese razziste nei confronti dei napoletani al “tifo” per il Vesuvio fino a sfottò più leggeri ma quale è il limite tra goliardia (“Giulietta è ‘na zoccola”, il celebre striscione dei tifosi del Napoli rivolto ai veronesi) e intollerabile violenza verbale? Per la maggioranza dei tifosi sul web quanto fatto dai tifosi viola non rientra assolutamente nella seconda categoria.

L’indignazione dei tifosi sul web

Fioccano i commenti sul caso dello striscione a Firenze: “È una coreografia normalissima del tifo organizzato e non della società, ben vengano finché i messaggi si limitano ad “offese” del genere e non trascendono in discriminazione o allusione a tragedie. Il problema piuttosto è che in altri stadi italiani non si possa fare lo stesso” e poi: “A Torino ed in altri stadi sono stati esposti sacchetti dell’immondizia, oppure i tifosi della tua Juve esposero striscioni con aerei di Superga e lì andava tutto ok?” e anche: “Da juventino non ci vedo nulla di male, se ora non ci si può insultare manco in questo modo allora chiudiamo gli stadi e spostiamoci tutti in chiesa”, oppure: “l calcio e il tifo è sempre stato fatto di sfottò tra tifoserie.. basta co sto perbenismo irritante e odioso. Andate allo stadio, tifate la vostra squadra e “insultate” goliardicamente l’avversario”

C’è chi scrive: “Ci aspettiamo prese di posizione così nette ogni domenica per i cori beceri che riservano a noi napoletani. Altrimenti passa il messaggio che MERDA è più grave di VESUVIO LAVALO COL FUOCO, NAPOLI COLERA” e poi: “Invece quando gridano “me..” ad ogni rinvio del portiere avversario è goliardia?” e anche: “Ma è la stessa società che sul rinvio del portiere avversario aveva l animatore che faceva urlare ai bambini “me…” ?”

Il web è scatenato: Quindi è goliardia solo se invocano terremoto, colera e Vesuvio? Ho trovato squallida la scritta di Firenze, trovo ancora più squallido il vittimismo che fanno quelli che ogni domenica ce ne dicono di ogni…” e poi: “Dalla prossima settimana allo stadio canteremo “juventino brutto monello” e interista birichino“..” e anche: “Assurdo che succedano queste cose. Pensa, l’ultima volta che sono stato allo stadio ho pure sentito uno dire delle parolacce… Dove andremo a finire” e infine: “Nello sport non si dovrebbe offendere l’avversario ma quella coreografia (che quasi nessuno conosceva a priori) a Firenze rientra nello “sfottò”. Oltre a ciò, ci sono numerosi precedenti in altri stadi rimasti impuniti ed ignorati dai media. Scandalose sia denuncia che ammenda”.