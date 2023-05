Mazzanti riparte con le azzurre: nel primo raduno c'è già Danesi

Partenza il 7 maggio

05-05-2023 12:24

Prenderà ufficialmente il via domenica 7 maggio la stagione della nazionale femminile italiana Campione d’Europa. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 14 atlete che si raduneranno nel primo pomeriggio a Lanciano per iniziare il periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023.

Il collegiale terminerà domenica 14 maggio, l’Italia poi si allenerà sempre a Lanciano dal 17 al 24 maggio, sostenendo un torneo triangolare con Croazia e Canada (22-24 maggio).

Questo l’elenco delle 14 atlete convocate: Martina Armini, Beatrice Gardini e Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia); Ilaria Battistoni e Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio dal 10 maggio, Alessia Mazzaro e Rachele Morello (Reale Mutua Fenera Chieri); Emma Cagnin e Giorgia Frosini (Volley Bergamo 1991); Federica Carletti (Wash4green Pinerolo); Agnese Cecconello e Binto Diop (Cuneo Granda S.Bernardo); Sofia D’Odorico (Megabox Ond. Savio Vallefoglia).