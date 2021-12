Mazzarri avvisa il Cagliari: "Mai più come contro l'Inter"

17-12-2021 13:02

Per il Cagliari quela successiva alla brutta sconfitta contro l‘Inter è stata una settimana difficile.

Il successo in Coppa Italia contro il Cittadella ha fatto alzare di poco il morale perché le modalità del ko contro i nerazzurri, più ancora del risultato finale di 4-0, hanno indispettito tifosi, società e allenatore, amareggiati per lo scarso mordente messo in campo dalla squadra.

Alla vigilia della gara contro l’Udinese Walter Mazzarri ha spronato il gruppo in conferenza stampa: “La gara contro l’Inter ha dato fastidio a tutti, anche per questo domani chi entrerà in campo dal primo minuto o a partita in corso non potrà sbagliare partita. Se non dovessi vedere la giusta tensione sono pronto a fare cambi anche dopo 20 minuti, nessuno si può più permettere di ripetere prestazioni del genere”.

Mazzarri non è preoccupato per la classifica: “Tempo ce n’è, 20 partite sono tante con una classifica così corta, ma dobbiamo cambiare registro. Domani dovremo stare attenti all’atteggiamento dell”Udinese, sono molto bravi a sfruttare gli errori dell’avversario. Sarà fondamentale saper fare bene le due fasi, a volte anche facendoli giocare e aspettandoli”.

Infine, sugli infortunati: “Nandez e Ceppitelli li valuteremo oggi e domani, ma sono fiducioso di poterli recuperare”.

