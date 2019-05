Mazzocchi-Pistocchi, che lite sui social

Oltre a quello di Conte all’Inter uno dei cambi di panchina di cui si parla maggiormente è quello di Maurizio Sarri alla Juventus (anche se qui siamo ancora nel campo delle ipotesi). Si sono già create spaccature nella tifoseria bianconera, ma anche in quella napoletana che non vuole vedere un proprio beniamino alla guida dei “nemici”. Anche nel mondo del giornalismo però c’è chi è un aperto sostenitore del tecnico toscano, al punto da innescare spesso polemiche sul web.

Sondaggio galeotto – Si tratta di Maurizio Pistocchi, giornalista ex Mediaset, che ha fatto infuriare il giornalista Rai Marco Mazzocchi per gli esiti di un sondaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Per essere precisi è un articolo del Corriere dello Sport dove si chiedeva ad alcuni giornalisti di fare una graduatoria fra dieci nomi proposti (fra cui non c’era Sarri, in quanto risale al 2017) e risultava al top Massimiliano Allegri. Pistocchi ha postato questa foto aggiungendo “Il più bravo è Maurizio Sarri 29.5.2019”.

Tweet al veleno – Mazzocchi ha dapprima scritto al collega invitandolo a riportare la data esatta del sondaggio, ma quando non ha ricevuto risposta ha attaccato apertamente Pistocchi chiamandolo “Pistocchiolo” e pungendo con delle frasi abbastanza pesanti come “Definirlo scorretto è fargli un complimento” e “Esiste codice etico e rispetto per chi legge. Ometti una data o una qualsiasi info, e aggiusti la realtà per fini propri. Antigiornalismo livello Pistocchiolo”. Numerosi ovviamente i commenti degli utenti, che si sono schierati dalla parte di Mazzocchi.

SPORTEVAI | 31-05-2019 11:50