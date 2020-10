Mazzocchi provoca gli interisti: Contenti voi. Polemica social

Chi sta messo peggio in Champions League tra le squadre italiane dopo le prime due giornate? Classifica a parte, che si legge da sola, vanno giudicati i prossimi impegni e lo stato di salute palesato nelle prime due gare ma oggettivamente ne esce un quadro abbastanza preoccupante. Nessuna delle 4 partecipanti ha la strada facile e il rischio di perdere tutte le italiane esiste. Per Marco Mazzocchi però chi preoccupa davvero è l’Inter. Un pensiero espresso su twitter, che ha scatenato la furia dei tifosi nerazzurri, soprattutto dopo il ko della Juve di ieri sera.

Mazzocchi teme eliminazione dell’Inter

Scrive Mazzocchi: “A guardare la classifica sono però i soli 2 punti dell’Inter a preoccupare col Real dietro l’angolo. Atalanta brava a rimontare e Lazio brava a fare risultato senza i migliori. La Juve? Aspetta Ronaldo. Senza è un’altra squadra”.

Reazione furiosa dei tifosi dell’Inter alle parole di Mazzocchi

I fan nerazzurri non ci stanno e replicano: “L’Inter ad oggi è seconda nel girone esattamente come Juventus e Atalanta” o anche: “Insomma, la Juve perde ma alla fine tocca sempre a me” o ancora: “E certo, perché l’Inter ha il girone più complesso ed equilibrato ad avrebbe meritato di avere 6 punti. La Juve viene presa a pallata dal Barcellona peggiore degli ultimi 15 anni, ma è crisi Inter”.

Mazzocchi incalza gli interisti: Contenti voi…

A leggere la valanga di critiche, il giornalista della Rai (che tornerà ad occuparsi di sport a Quelli che il calcio) risponde velenoso: “Amici interisti che criticate il mio tweet. Siete contenti di avere ottenuto 2 punti in due gare di Champions League contro due squadre in teoria inferiori? E prima del doppio confronto col Real Madrid? Io non lo sarei. Perché sono convinto che due punti siano pochi”.

Anche stavolta fioccano le reazioni: “In quanto interista, non posso essere contento. Ma la contentezza non mi impedisce di essere realista. Con buona sorte ed arbitri contro, due punti erano il massimo che si potesse fare. L’inferiorità teorica equivale ad aria fritta.” e infine: ” Io non sono interista, però sto discorso non regge. Allora chiediamo la stessa cosa anche ai tifosi del Real Madrid che ha solo 1 punto? In Europa non esistono partite facili, avversari facili. E l’Inter non è il Bayern Monaco, così come il Real non è un Real così imbattibile”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 09:03