Mazzola su Handanovic: 'Consiglio l'oculista'

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell'Inter, è intervenuto a RMC Sport per commentare il deludente pareggio dei nerazzurri contro il Torino: "Forse manca la mentalità, perchè i calciatori non mancano. Spalletti non deve mollare, deve continuare a lavorare e se è ancora quello che conoscevo ce la potrà fare".

L'ex calciatore ha anche parlato dell'uscita maldestra di Samir Handanovic in occasione del gol di Belotti: "Comincerei prima con una visita agli occhi, per capire se ci vede bene. Deve lavorare sulla testa e cercare di rimanere concentrato per novanta minuti".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 15:45