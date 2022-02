Mbappé: clamoroso dietrofront di mercato dopo il gol al Real Madrid

16-02-2022 14:00

E’ bastato il supergol realizzato da Kylian Mbappé al 94’ della partita di Champions League di ieri, decisivo per la vittoria del Paris St. Germain contro il Real Madrid, per terremotare il mercato delle big europee.

Mbappé-Real Madrid: il matrimonio rischia di saltare

Secondo i media spagnoli, da mesi il presidente delle merengues Florentino Perez ha fatto trapelare in privato da mesi che l’attaccante francese giocherà nella prossima stagione col Real, e ha provato ad accaparrarselo già per lo scorso gennaio, ma il PSG non ha accettato.

L’operazione era molto ben avviata, ma gli ottavi di finale di Champions League contro i madridisti hanno cambiato radicalmente lo scenario. L’ambiente del calciatore francese assicura che non ha firmato nulla, pertanto si aprono improvvisamente due ipotesi: o un proseguimento della carriera coi parigini o l’approdo al Liverpool, club che lo sta inseguendo da tempo.

Real Madrid, Mbappé non è convinto del trasferimento alle merengues

Mbappé avrebbe voluto fare chiarezza sul suo futuro proprio dopo questa doppia sfida di Champions contro i Blancos ma dato che gli spagnoli, malgrado il punteggio risicato e oltretutto arrivato nel recupero, sono stati dominati dai parigini, il ragazzo è tutt’altro che convinto del trasferimento, quindi avrebbe deciso di prendersi un attimo di tempo e di riflettere. Naturalmente di questi tentennamenti sta tentando di approfittare il PSG con un’offerta di rinnovo.

L’ipotesi Liverpool per Mbappé si fa più concreta

Resta però aperta l’ipotesi Liverpool, più per il progetto a lungo termine che per condizioni economiche. L’offerta del Real Madrid è la più alta, con un bonus di acquisto multimilionario, e la controfferta dei parigini non è certo stata all’altezza. I Reds starebbero quindi cercando di convincere il calciatore attraverso il suo allenatore, Jurgen Klopp, puntando, per l’appunto, sul progetto a lungo termine. Se Mbappé non dovesse firmare per il Real Madrid, quest’estate ci sarebbe un vero e proprio terremoto di mercato attorno a lui. Terremoto le cui prime scosse si stanno avvertendo già adesso.

OMNISPORT