PSG, Mbappé su di giri per il gol al Real

15-02-2022 23:55

Quasi fosse un segno del destino, a infliggere la sconfitta al Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League è stato proprio Kylian Mbappé, l’uomo che a lungo negli scorsi mesi è stato ripetutamente accostato alle merengues.

“Futuro al Real? Si fanno troppe domande adesso, il Real è un grande club, ma sono del PSG e darò tutto, l’ho mostrato anche in questa partita, e lo farò anche al ritorno” ha detto nel post-partita la punta francese prima di commentare la gara e il suo gol.

“Volevamo essere pronti per questa serata, una partita che tutti vogliono giocare. Siamo contenti per il leggero vantaggio. Sul gol ho avuto fiducia, c’erano due giocatori contro di me, c’era spazio, il difensore è rientrato e ho trovato spazio in mezzo. Poi l’ho messa sotto le gambe di Courtois”.

La rete segnata nel finale di gara dal numero 7 ha dunque spezzato l’equilibrio del confronto ma non ha deciso nulla per quanto concerne la qualificazione, un traguardo questo che Mbappè e compagni dovranno guadagnarsi al ritorno.

“Il PSG non è degno di giocare per qualcosa che non sia una vittoria. Al ritorno il contesto sarà diverso, proveremo a fare una bella prestazione” ha chiosato il classe 1998.

OMNISPORT