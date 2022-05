Mbappé: “Non ho detto no al Real Madrid, ho detto sì al PSG e alla Francia”

24-05-2022 23:24

Dopo la decisione di rinnovare con il PSG, Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista RMC Sport in cui ha motivato la sua scelta di restare a Parigi, nonostante il pressing del Real Madrid.

“Sono sollevato, la mia priorità è sempre stata il campo – ha dichiarato l’attaccante del club parigino -. La trattativa si è fatta lunga, così ho imparato a dividermi tra le due cose, a concentrarmi sul campo e a riflettere per prendere la decisione migliore fuori. Ho scelto il PSG, ma anche la Francia. Non ho detto no al Real Madrid – specifica – ho solo detto sì alla Francia e al PSG. Volevo continuare ancora un po’ nel mio paese che mi ha dato tutto. Comincio a capire l’importanza, mi è stato anche fatto capire, che avevo qui, in Francia. E partire così, per giunta gratis… Anche se so che sarei uscito dalla porta principale”.

“Penso che la mia storia al PSG non fosse finita. Sarei partito da grande giocatore – ha aggiunto – ma non da giocatore emblematico. Ho sempre detto che volevo fare la storia. Devi fare la storia, non solo raccontarla. Con questo nuovo contratto mi do l’opportunità di segnare definitivamente la storia del PSG”.