Mbappé positivo al Covid, Leonardo inviperito

La notizia della positività di Kylian Mbappé al Coronavirus ha mandato su tutte le furie il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, furioso per la mancata comunicazione da parte della Federcalcio francese.

“Considero del tutto inaccettabile che il Psg apprenda dalla stampa di un test positivo sul coronavirus di uno dei nostri giocatori. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da maestri e ci danno lezioni sui nostri calciatori ma non comunicare con il club è irrispettoso. Non abbiamo parlato con nessuno. Abbiamo parlato solo con Kylian e ci siamo mossi da soli per scoprire tutto. Questo è inaccettabile”.

OMNISPORT | 08-09-2020 11:06