Mbappé sconvolto per la morte del piccolo Lucas: "Un vero eroe"

Kylian Mbappé ha commosso i suoi tifosi e followers su Instagram annunciando la morte del piccolo Lucas, giovane tifoso del Paris Saint Germain di 8 anni che da tempo lottava contro il cancro.

Con uno straziante messaggio sul suo profilo, l’attaccante francese ha ricordato il giovanissimo fan che aveva incontrato nelle scorse settimane in ospedale: “È con grande emozione che vi informo che Lucas è ora fra le stelle. n questo momento è molto difficile per me riuscire a trovare le parole, ma lo devo fare per rendere omaggio a un ragazzino pieno d’amore, di simpatia e, soprattutto, di coraggio, che mi ha insegnato tantissimo e con il quale avevo instaurato un legame forte. Cercherò di renderti orgoglioso, perché sei tu il vero eroe“.

“Sei tu che meriti questi elogi per aver combattuto la tua malattia per più di dieci mesi, senza mai lamentarti una volta. Sono estremamente orgoglioso di aver avuto la possibilità di essere tuo amico fino all’ultimo dei tuoi respiri e credimi che lo sarò per sempre. Ti voglio bene. Kylian”.

Il bambino lottava da circa un anno contro un brutto male: nell’ultima partita contro il Nimes la punta del Psg aveva dedicato il gol proprio a lui “Coraggio Lucas, sono con te”, era il messaggio sulla maglietta.

Mbappé è molto attivo nel raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, in passato aveva messo all’asta alcune sue maglie per alcune organizzazioni benefiche.

OMNISPORT | 23-10-2020 23:00