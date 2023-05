Mbappè si toglie dal mercato: “Resto al Psg”

L'attaccante francese intende rispettare il contratto con i campioni transalpini, che scade tra un anno

29-05-2023 09:47

Kylian Mbappè si toglie dal mercato. Almeno per i prossimi dodici mesi. Appena laureatosi campione di Francia e votato come miglior giocatore della stagione in Ligue 1, l’attaccante del Psg dice infatti: “L’anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain, ho ancora un contratto e lo manterrò”. Una frase che chiarisce la situazione del giocatore, l’estate scorsa invece a un passo dal Real Madrid prima che arrivasse il rinnovo shock da parte di Al-Khelaifi. Non è escluso che tra un anno, però, Kylian Mbappè possa davvero prendere la strada per Madrid.