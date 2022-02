McLaren, Brown: “O’Ward ha il talento giusto per arrivare in F1”

01-02-2022 13:09

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, dispensa consigli. Vincere prima il titolo in IndyCar con la Arrow-McLaren SP e poi pensare al salto in Formula 1 è quanto consiglia di fare al suo giovanissimo pilota Patricio “Pato” O’Ward, messicano già nel 2021 in lotta per il titolo in Indy, terzo classificato dietro il vincitore Alex Palou e Josef Newgarden.

Il talento messicano ha assaggiato la McLaren MCL35M nei test di dicembre di Abu Dhabi, rimanendo impressionato dalle performance della monoposto di Woking e non facendo alcun mistero di puntare alla Formula 1 nel suo percorso professionale.

“Vincere il campionato di IndyCar è il modo più veloce per raggiungere la F1 – le parole di Brown su O’Ward, come riportate da Motorsport.com – Questo è esattamente ciò che gli ho detto, citando gli esempi di Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve, Michael Andretti. Pato ha un talento incredibile e una grande personalità. Ha il talento giusto per diventare un pilota di F1. Poi qui è tutto più complesso, dovrà imparare. Per questo deve restare concentrato sulla Indy e vincerla, è il miglior viatico possibile”.

OMNISPORT