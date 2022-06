McLaren, Norris cerca il riscatto a Silverstone

28-06-2022 17:49

Dopo una tappa, quella canadese, decisamente infelice, la McLaren è chiamata a dare un segnale importante nel GP di casa a Silverstone, pista dove Lando Norris si augura di veder ripagato il lavoro svolto nell’ultimo periodo.

“Abbiamo lavorato duramente e analizzato le nostre prestazioni dall’ultima gara in Canada” ha dichiarato Norris.

“Ci siamo riuniti come una squadra per capire come migliorare. Crediamo di aver fatto un buon lavoro, anche se siamo consapevoli che non esistono soluzioni dall’oggi al domani, ma faremo tutto il possibile per dare ai tifosi un motivo per esaltarsi. Finalmente si torna a Silverstone, ci sarà una grande atmosfera” ha chiosato il pilota di Bristol.