McLaren, Norris: "Dobbiamo risolvere un pò di problemi"

11-03-2022 10:50

Non è l’inizio di stagione che si aspettava Lando Norris ne tanto meno i meccanici del box McLaren. Qualcosa sulla monoposto della scuderia inglese che non va c’è eccome e va risolto nel più breve tempo possibile.

Basti pensare che nel primo giorno di test a Sakhir, il talento inglese ha percorso soltanto 60 giri a causa di una grave problema all’impianto frenante, rimanendo per parecchio tempo chiuso nel box, compromettendo il programma di lavoro previsto.

“Non è stata certamente la giornata che volevamo. Il buongiorno non ideale, si è visto con Daniel Ricciardo che non si sentiva bene, e così ho preso il suo posto girando per tutto il giorno. Purtroppo però abbiamo avuto tanti problemi con la vettura e ci è servito molto tempo per risolverli. Per questo motivo abbiamo percorso pochi giri rispetto a quelli previsti dal nostro programma.

Siamo un pò delusi, volevamo sfruttare la giornata per cercare di capire il più possibile come la vettura si comporta su un tracciato molto più irregolare e per certi modi, diverso, rispetto a quello del Montmelò a Barcellona”.

A quanto pare il guasto ai freni sembra essere abbastanza lungo da risolvere. Norris evidentemente spera che questo intoppo non freni ulteriormente il programma della McLaren in vista dell’esordio su questa stessa pista il prossimo weekend.

